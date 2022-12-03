В Казани несколько десятков мобилизованых устроили бунт

В Казани несколько десятков мобилизованных устроили бунт и покинули расположение воинской части.

Соответствубщее видео было опубликовано в местном паблике, однако спустя несколько часов было удалено.

По данным паблика, который первым разместил видео, мобилизованных не выпускали к родным и не давали увольнительные. Мужчины прорвались через заграждение, мешавшее им выйти.

- Вот и все! Красавчики! — произносит человек за кадром.

В начале ноября в Казани мобилизованные устроили бунт из-за плохих условий проживания, ржавых автоматов 1970-х годов, из которых опасно стрелять, и отношения командования. Во время разговора с офицером недовольные мобилизованные кричали, что ему «пи*да», а также спрашивали, куда он дел дрова. Мобилизованные жаловались на то, что им не хватает воды, еды и дров, негде стирать вещи.

За последние месяцы в соцсетях были опубликованы десятки видео с возмущенными мобилизованными из разных городов россии. В одном из роликов в начале ноября более 100 мобилизованных из Чувашии в учебном центре в Ульяновске пожаловались на отсутствие обещанных выплат (195 тысяч рублей) и устроили бунт.