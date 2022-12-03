В Херсоне частично сняли ограничения на пересечение Днепра – эвакуируют граждан с левого берега

С 3 по 5 декабря снимается запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток. Это делается для того, чтобы люди, находящиеся на дачах на левом берегу Днепра, могли эвакуироваться в Херсон.

Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

«С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию. Эвакуация необходима ввиду возможной активизации боевых действий на этой территории. Поэтому в указанный период будет снят запрет выхода на воду, но только в светлое время суток», – говорится в сообщении.

Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в наименовании даты не будет.

В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию граждан просят причаливать только на Речном вокзале, как единственном разрешенном месте.

При эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.