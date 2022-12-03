«Каждый на своем фронте противостоит врагу»: Глава Центрального района Николаева Береза рассказал, как изменилась работа администрации с началом войны

Глава администрации Центрального района в городе Николаеве Александр Береза рассказал, что изменились в работе администрации после полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Глава района рассказал, что рабочий день 24 февраля начался очень рано из-за утренних обстрелов. Прежде всего, было проведено совещание у городского головы Александра Сенкевича, затем Александр Береза провел совещание со своими подчиненными. Несмотря на то, что было понимание, что будет происходить в законодательном плане, никто не мог спрогнозировать, как события будут разворачиваться дальше.

— Трудно было понять, что нас ждет, мы не понимали, но определенную законодательную процедуру я понимал, что у нас должна появиться военная администрация и т.д. Но не было понятно, где наше место в обороне города или что-нибудь такое. Но жизнь научила и показала. Последующие события все расставили на свои места. В определенное время работа не только администрации района, а всей городской власти базировалась на обеспечении работы по обороне города. На это были направлены все силы: человеческие, материальные, технические, – поделился Александр Береза.

Александр Береза добавил, что у работников администрации с началом войны возникли новые задачи, с которыми никто раньше не сталкивался.

— Если раздача гуманитарки, организация точек раздачи питьевой воды, это не имело такой стрессовой нагрузки, то задачи, которые были связаны с оперативным реагированием на обстрелы, то иногда психологически работникам было непросто. Тем более это человеческое горе, с которым ты сталкиваешься не на картинке, а в живую, видя эти разрушения, жертвы. Мы понимали, что кто-то должен это делать, и выстроили надлежащий уровень реагирования. Это была весомая нагрузка, которая требовала готовности 24/7 ехать, нужно было всегда присутствовать на месте. Эти функции администрации были для нас новыми, но мы справились, – рассказал председатель Центрального района.

Также чиновник рассказал о плане реагирования на обстрелы. Была создана оперативная группа, которая выезжала на место обстрела, а именно Александр Береза, мэр или его заместители, а также работники Департамента ЖКХ. Параллельно выезжала группа реагирования администрации, которая выдавала пленку. При необходимости вызывались другие профильные работники.

— Есть распоряжение о ликвидации последствий обстрелов, там прописано, что координирующую роль исполняет администрация района. Представитель администрации находится на месте, напрямую общается с людьми. Если это частный сектор, то пленку выдавали администрации районов, если это многоэтажный сектор, то ДЖКХ. Пленка и ОСБ-плиты для закрытия окон раздавались сразу на месте, а шифер для изуродованных крыш и другие материалы подвозили впоследствии и выдавались по спискам. Иногда чисто физически мы не имели необходимого объема материала на момент, но нам помогали другие города. Для крыш у нас были специальные брезенты, они пригодны для того, чтобы временно закрыть от ветра и дождя, – добавил Александр Береза.

Кроме этого жителям пострадавших домов рассказывали об эвакуационных автобусах в Одессу и Паланку, предоставлялись все необходимые контакты, чтобы потом люди могли воспользоваться этой возможностью. Если разрушения были серьезные, то связывались с квартирным отделом по перемещению и отселению людей.

Глава Центрального района отметил, что более половины работников, несмотря на постоянные обстрелы, остались в городе и продолжали работать. Выезжали в основном женщины, но со стабилизацией ситуации и уменьшением обстрелов несколько работников уже вернулись в город.