Ким сообщил, что будет требовать от «Николаевоблэнерго» пересмотреть графики отключения электричества

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что потребует от Николаевоблэнерго пересмотреть график отключений.

Об этом он написал в Telegram.

«С понедельника буду требовать от Облэнерго пересмотра графиков по области. Скорее всего отключения будут по 4 часа с подачей света 2-4 часа. Такова пока реальность, лимиты на область дают небольшие, с учетом растущего потребления и увелечения потребления (за счет людей, которые возвращаются в том числе). Генерация растет. Надо терпеть», - сообщил Виталий Ким.

Стоит отметить, что в в последнее время опступает очень много жалоб на то, что нет хотя бы приблизительных графиков отключения электричества как в Николаеве, так и в области. А эти графики составляет именно «Николаевоблэнерго», исходя из тех лимитов, которые компании доводит НЭК «Укренерго».