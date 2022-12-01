Не до празднований. В этом году в Николаеве не будет ни главной елки с иллюминацией, ни ярмарки с лунапарком, ни массовых мероприятий

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03.12.2022 13:50

https://niklife.com.ua/ru/citylook/75185

Фотофакт