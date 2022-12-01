Памятник российскому генералу Суворову в Николаеве облили красной краской

В Николаеве памятник российскому генералу Александру Суворову облили красной краской. Соответствующие фото начали постить в сети жители города.
Об этом сообщает «NikLife».
Как известно, этот памятник был установлен к годовщине смерти россиянина. Тогда для создания бюста был объявлен конкурс, в котором победил московский военный художник А. Тарантинов.
Стоит отметить, что несколько дней назад в Николаеве лишились очередного Пушкина. Ранее в Николаеве с постамента пропал памятник Пушкину, который находился в одноименном сквере еще в 1988 году. Ее создателем был известный николаевский скульптор Юрий Макушин, как и автор демонтированной мемориальной таблички.
К слову, в соседней Одессе началась активная «уборка» улиц города от российского наследия – там коммунальщики уже начали демонтаж памятника Суворову и статую императрицы Екатерине II.
Напомним, что постаменты выдающимся украинцам, общественно важным событиям и фигурам городские власти героического Николаева решили уберечь от российских обстрелов, закладывая их мешками с песком.