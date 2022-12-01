Россия уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения, - ГУР

По некоторым видам вооружения россия уже использует стратегический запас.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, Россия за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства», – заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В течение 2 месяцев россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 миллиметра, 152 миллиметра из Беларуси. Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры россии с другими странами по поставке боеприпасов, ракетного вооружения в РСЗО «Смерч» и «Ураган», которых у нее дефицит и переговоры рф с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет.

Как отметил Вадим Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи министров стран-членов НАТО заявил, что странам Альянса необходимо нарастить производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.