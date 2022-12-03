США включили рф и ЧВК «Вагнера» в список стран и организаций, которые «вызывают обеспокоенность» в вопросе соблюдения религиозных свобод

США признали 12 стран и 9 организаций такими, которые «вызывают обеспокоенность» в вопросе соблюдения религиозных свобод. Среди них россия и российская вооруженная группировка «частная военная компания Вагнера».

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В список стран, вызывающих беспокойство, вошли россия, Китай, КНДР, Иран, Мьянма, Куба, Эритрея, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

Страны вызывают у Госдепа особое беспокойство, согласно Международному закону о свободе вероисповедания 1998 года, за то, что они «совершили или терпели особо жесткие ограничения свободы вероисповедания».

В перечень также внесли террористические организации, среди которых «ИГИЛ», «Талибан» и группа «Вагнер» из-за их действий в Центральноафриканской Республике.

- Во всем мире правительства и негосударственные субъекты преследуют, угрожают, сажают в тюрьму и даже убивают людей из-за их убеждений. В некоторых случаях они подавляют свободу религии или убеждений людей, чтобы использовать возможности для получения политической выгоды. Эти действия сеют раздор, подрывают экономическую безопасность и угрожают политической стабильности и миру. Соединенные Штаты не будут стоять в стороне от этих злоупотреблений. Мы продолжим внимательно следить за состоянием религиозной свободы в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией, - заявил Блинкен.

Напомним, в Сенат США внесли законопроект о признании ЧВК «Вагнера» террористической организацией.