У 90% населения сейчас есть определенный иммунитет против коронавируса, однако есть угроза нового штамма, – ВОЗ

У 90% населения мира сейчас есть определенный иммунитет против коронавирусного заболевания. Однако до сих пор может появиться новый опасный штамм.

Об этом заявил гендиректор В организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис, передает The Guardian.

«По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90% населения мира сейчас имеет определенный уровень иммунитета к Sars-CoV-2 из-за предварительной инфекции или вакцинации. Мы гораздо ближе, чтобы сказать, что чрезвычайная фаза пандемии закончилась, но мы еще не там», — сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, пробелы в отслеживании инфицированных, тестировании, секвенировании генома вируса и вакцинации до сих пор создают условия для появления нового штамма COVID-19, который может повлечь за собой значительную смертность.

Напомним, что в мире с начала года количество смертей от коронавируса упало на 90%.