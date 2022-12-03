В освобожденном Изюме планируют дерусифицировать более 20 улиц

В деоккупированном Изюме Харьковской области власти намерены переименовать 22 улицы в городе. Предыдущие названия уже согласовала местная топонимическая комиссия.
Об этом сообщает заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.
Мацокин сообщает, что по решению топонимической комиссии планируют переименовать следующие улицы:
– Улица Московская теперь улица Ивана Мазепы.
- Улица Пушкинская – улица Степана Бандеры.
– Площадь Революции – площадь Героев Крут.
– Улица Ломоносова – улица Романа Ратушного.
- Улица Пролетарская – улица Лондонская.
– Улица Горького – улица Виталия Смолярова.
– Улица Тургенева – улица Джохара Дудаева.
– Улица Суворова – улица Симона Петлюры.
- Улица Волоха – улица гетмана Полуботка.
- Улица Камчатская – улица Аляски.
Заместитель городского головы добавил, что полная информация будет после принятия решения главой военной администрации.
Напомним, мэр Сенкевич считает, что переименование улиц в Николаеве следует провести после войны.