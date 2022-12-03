В освобожденном Изюме планируют дерусифицировать более 20 улиц

В деоккупированном Изюме Харьковской области власти намерены переименовать 22 улицы в городе. Предыдущие названия уже согласовала местная топонимическая комиссия.

Об этом сообщает заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

Мацокин сообщает, что по решению топонимической комиссии планируют переименовать следующие улицы:

– Улица Московская теперь улица Ивана Мазепы.

- Улица Пушкинская – улица Степана Бандеры.

– Площадь Революции – площадь Героев Крут.

– Улица Ломоносова – улица Романа Ратушного.

- Улица Пролетарская – улица Лондонская.

– Улица Горького – улица Виталия Смолярова.

– Улица Тургенева – улица Джохара Дудаева.

– Улица Суворова – улица Симона Петлюры.

- Улица Волоха – улица гетмана Полуботка.

- Улица Камчатская – улица Аляски.

Заместитель городского головы добавил, что полная информация будет после принятия решения главой военной администрации.

Напомним, мэр Сенкевич считает, что переименование улиц в Николаеве следует провести после войны.