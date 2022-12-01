Сенкевич заявил, что после освобождения Херсона в Николаев начали активнее возвращаться горожане

В Николаев после увольнения Херсона и уменьшения количества обстрелов города начали активнее возвращаться жители.

Об этом в ходе брифинга в Украинском медиацентре рассказал городской голова Александр Сенкевич, передает Svidok.info.

- До войны в Николаеве проживало около полумиллиона жителей – 486 тысяч. Во время войны город покинуло более половины людей. По последним подсчетам, мы имеем половину от довоенного состояния. Считаем мы по количеству канализационных стоков, бытовых отходов и количеству подключений к вышкам мобильной связи. Еще месяц назад это была цифра около 230 тысяч. Сейчас я могу сказать, что около 250 тысяч николаевцев, то есть половина есть, – сказал Сенкевич.

Мэр также сообщил, что за время войны от ракетных обстрелов погибли 156 человек, из них двое детей, и около 700 человек были тяжело ранены.

- Эти цифры могли быть гораздо больше, но благодаря тому, что николаевцы эвакуировались, количество жертв не так велико, как могло бы быть, - сообщил городской голова.

Напомним, Херсон был освобожден 11 ноября. В Николаевской области оккупированной остается Кинбурнская коса.

После освобождения Херсона начались работы по восстановлению водоснабжения Николаева из реки Днепр, но кафиры нанесли ракетный удар по подающей воду насосной станции. Поэтому сроки восстановления водоснабжения сместились.