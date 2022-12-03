Жители села в Херсонской области, рискуя собственной жизнью, пытались спасти раненых бойцов ВСУ

Жители села Правдино Херсонской области пытались спасти раненых бойцов ВСУ, которые не смогли отступить во время наступления оккупантов. Некоторых из них удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию, а некоторые умерли из-за отсутствия лекарств.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генерал полиции Вячеслав Аброскин, ныне проходящий службу в ВСУ.

«Мы все постоянно благодарим наших военных, но сегодня я хочу поблагодарить обычных наших граждан Украины — жителей с. Правдине Херсонской области, которые под угрозой расстрела российскими оккупантами спасали наших военнослужащих. Так, во время сентябрьских боев наших подразделений за село Правдино, где закрепились российские оккупанты, последние пошли в контрнаступление, применяя танки и БТР. Наши подразделения должны были отступить, но некоторые наши бойцы получили тяжелые ранения и не успели это сделать, вынуждены были остаться и скрыться в местных домах», - рассказал генерал.

Несколько бойцов у себя в подвале спрятал местный житель Олег. Российские оккупанты проверили все помещения, но бойцов не нашли. На следующий день Олег на собственном авто вывез бойцов через блокпосты оккупантов, спрятав их в диван на прицепе.

Местная Надежда Ивановна, медсестра по специальности, вместе с другими женщинами поселка под угрозой быть расстрелянными, занесли в свой дом и спрятали двух наших тяжелораненых бойцов и продолжали оказывать необходимую медицинскую помощь и после обнаружения их российскими оккупантами. При отсутствии необходимого лекарства для оказания помощи и запрета российскими оккупантами вывезти раненых в больницу, последние через некоторое время скончались от полученных ранений.

«Это лишь два героических примера, которые стали известны после освобождения от российских оккупантов только одного поселка Правдино, а их тысячи. Благодарю Вас, наши героические граждане нашей великой страны», - добавил Аброськин.



Напомним, ранее в Офисе Генпрокуратуры сообщали о том, что в селе Правдино в одном из домов кафиры в апреле расстреляли шестерых взрослых, охранявших вблизи села оросительные агрегаты, и одно несовершеннолетнее, а затем взорвали здание. Детали трагедии журналистам рассказали местные жители.