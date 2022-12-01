В случае длительного блекаута в Украине приостановят плановые операции, но к этому прибегнут в крайнем случае

В Украине в случае продолжительного отключения света приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать учреждения.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телемарафона.

— На случай блекаута готовы два уровня учреждений, которые обеспечены критическими потребностями по генераторам. И мы видим даже, когда были несколько дней существенные перебои с энергопитанием, в нашей стране ни одно заведение здравоохранения не прекратило свою работу, – рассказала Карчевич.

Она подчеркнула, что «критическая сеть, в частности, учреждения, которые имеют договор с Национальной службой здравоохранения Украины и финансируются, в том числе, из государственного бюджета, продолжают свою работу».

По словам Карчевич, к первому уровню учреждений относятся те, которые должны работать бесперебойно, если будет отсутствовать исключительно энергопитание.

Второй уровень – учреждения, которые будут работать в случае, если не будет и централизованного водоснабжения и отопления. В частности, речь идет об имеющих автономное отопление, уточнила Карчевич.

Также она сообщила, что «и первый, и второй уровень учреждений обеспечены базово критической потребностью по генераторам, и так же потребностью по спутниковым станциям «Старлинк» для того, чтобы была возможна связь и коммуникации в таких экстренных ситуациях».

— Разумеется, что с нашей стороны даны рекомендации. И если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены, для того чтобы не перегружать учреждения. Будут приниматься только ургентные операции. Так же будет законсервирована часть помещений, которые временно не используются. Но это мы говорим о крайних случаях, о крайних ситуациях. На сегодняшний день, как вы видели, проблем не было. Даже когда отсутствовало несколько дней энергоснабжения, учреждения работали в штатном режиме, – уточнила Карчевич.

Напомним, как в Николаеве во время блекаута родился мальчик.