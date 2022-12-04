«Наша задача не мешать, а по возможности упрощать процедуру»: Береза рассказал, как Красный Крест, ООН, WCK и волонтеры помогали Николаеву на войне

Глава администрации Центрального района Александр Береза заявил, что с началом войны мощную поддержку городу оказали международные организации, например, Красный Крест, ООН и World Central Kitchen, а также волонтеры из разных городов.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Чиновник отметил, что в первые дни войны никто не понимал, что делать, а международные организации и волонтеры самостоятельно предлагали помощь и понемногу сотрудничество наладилось. Благодаря этому удалось сделать некоторые запасы, обеспечить население гуманитарной помощью и тд.

— Руководителя Николаевской областной организации Общество Красного Креста Украины Аркадия Дабагяна я знал до войны, поэтому не возникало никаких вопросов, он такой человек, который сразу готов прийти на помощь, поэтому не было необходимости дополнительно встречаться, договариваться о чем-то. Место встречи, это было место обстрелов. World Central Kitchen просто появились. Их не пришлось звать, о чем-нибудь просить. Состоялся обмен контактами между сотрудниками администрации и World Central Kitchen и пошла работа. С первых дней войны все делалось с колес. Многие звонили по телефону и предлагали помощь из других городов, в том числе, мне. Я не разделял, потому что администрация Центрального района это не какой-нибудь анклав, это просто часть города. Мы определили места хранения. Затем подтянулась Продовольственная Программа ООН, государственная помощь, - сообщил он.

Александр Береза пояснил, что выдача гуманитарной помощи осуществлялась на основании решения исполкома. Помощь выделяли порционно и пытались не задерживать на складах, а распределять сразу по людям.

— Это все нарабатывается со временем и опытом. Сейчас я понимаю, что в первом решении мы прописали 15 кг на человека. Потом мы поняли, что это где-то многовато, потому что люди видели, например, рис и масло и говорили, а можно просто масло. Слава богу, что не все так плохо, что люди отказываются. Были распределены опции, кто за что отвечает. От меня было предложение, чтобы больше внимания уделять жителям частного сектора отдаленных микрорайонов: Матвеевка, Терновка, Варваровка. Я понимаю, что у департамента социальной защиты большая нагрузка и где-то нужно их подстраховать, – добавил Береза.

Береза также отметил сплоченность горожан, которые помогали в создании списков населения на выдачу гуманитарной помощи, самостоятельно делился на группы и сотрудничали с местными властями, чтобы выдача гуманитарной помощи проходила быстрее. Александр Береза добавил, что представители международных организаций были поражены украинцами и николаевцами, в том числе, ведь люди проявили себя воспитанными, объединенными, культурными и сознательными.

— Есть картинки из Африки, например, где работает гуманитарная миссия, и там стоят люди с автоматами на машинах и охраняют. У нас все как-то инициативно, люди объединялись в группы при получении, создавали списки. Война показала, что украинцы быстро объединяются в горизонтальные сети. Это касается и волонтеров, и вопроса получения гуманитарных наборов. Ты только говоришь, что по этому адресу привезли гуманитарку, а дальше все быстро и оперативно делается, – сказал Береза.

Глава Центрального района вспомнил, что когда российские оккупанты разрушили водопровод Николаев - Днепр и город остался без централизованного водоснабжения, то на помощь также пришли волонтеры и предприниматели.

— В первые дни, когда еще не было никакой воды, волонтеры и предприниматели организовали подвоз воды из соседних городов, тогда мы администрировали эти машины, определяли точки, где они должны стоять, понимая, где будет людям удобнее, где позволяет маршрут, чтобы можно было подключиться к электроэнергии. Это были отношения, направленные на клиентоориентированость. Основное, это не мешать в таких моментах, когда кто-то нам помогает, по возможности упростить эту процедуру. Было только одно требование, чтобы люди бережно относились к оборудованию. ООН помогала нам с водой, передали нам бутилированную воду. Что касается станций очистки воды, то у нас есть опыт сотрудничества с израильским фондом, они поставили на территории администрации станцию очистки, чтобы люди могли набрать воды. Это место становится все популярнее, но там такой технологический процесс, что она выдает 200 литров в час, а затем ей нужно сделать этот процесс очистки, а запрос с каждым днем все увеличивается. Мы работаем, – резюмировал он.

Напомним, глава Центрального района Николаева Береза рассказал, как изменилась работа администрации с началом войны.