Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» иностранцев, воевавших в составе 36-й ОБрМП

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени граждан других стран, воевавших против россии в составе ВСУ.
Соответствующий Указ №824/2022 опубликован на сайте главы государства.
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите суверенитета Украины орденом «За мужество» ІІІ степени награждены:
- матрос Аслин Эйден Дэниел Джон Марк;
- матрос Матиас Густавссон;
- старший матрос Шон Пиннер;
- старший матрос Векослав Пребега;
- матрос Брахим Саадун;
- матрос Джон Хардинг;
– солдат Эндрю Джеймс Хилл.
По информации «Преступности.НЕТ», все награжденные иностранцы, кроме последнего, воевали в составе николаевской 36-й ОБрМП (1-й отдельный батальон морской пехоты). В результате боевых действий в Мариуполе они попали в российский плен.
В июне так называемый верховный суд террористической ДНР приговорил Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании и Саадуна Брагима из Марокко к смертной казни.
21 сентября российские власти передали Саудовской Аравии 10 иностранцев, среди которых были и британцы. Вечером 22 сентября пятеро уволенных граждан Великобритании – Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл – вернулись на родину.
Позже Шон Пиннер рассказал, что шесть месяцев в плену были худшими днями в его жизни потому что оккупанты над ним издевались.