Молдова будет покупать электроэнергию у непризнанного Приднестровья

Молдавская компания Energocom подписала контракт с расположенной в Приднестровье МГРЭС о закупке электроэнергии по цене $73 за МВт-час.

Об этом 3 декабря сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину в Telegram .

«Energocom подписала контракт на декабрь с МГРЭС о поставках электроэнергии. Мы также договорились изучить возможность продления контракта с января по март 2023 года, чтобы обеспечить электроэнергией всю страну», - написал Спину.

Как уточнил министр, в декабре МГРЭС поставит на правый берег 204 тыс. МВт по цене $73 за 1 мегаватт в час. По словам Спина, этого объема, вместе с поступающим из Румынии электричеством, хватит, чтобы полностью покрыть потребности Молдовы.

«MoldovaGaz будет поставлять 5,7 млн. кубометров газа в сутки на левый берег, включая МГРЭС. Комиссия по ЧС и НАРЭ примут решение о снижении тарифов на электроэнергию. Граждане будут меньше платить за электричество», – сообщил Спину.

По его словам, этот контракт является разумным компромиссом по обеспечению жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом.

«Правый берег будет использовать газ из резерва, который мы создали. Впервые правый берег больше не зависит от поставляемого «Газпромом» газа. Кроме того, с подписанием этого контракта снижается риск массовых отключений электроэнергии», – добавил Спину.

Напомним, в Молдове ожидают дефицит электроэнергии более 70%, граждан просят экономить.