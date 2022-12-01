СБУ опубликовала перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО

Опубликован полный список лиц из «церковного списка» , которые по представлению Службы безопасности Украины попали под санкции СНБО и были утверждены Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает СБУ.

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией.

В частности, это:

- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

– Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

– Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);

- Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

– Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

– Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Как отметили в ведомстве, большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

- продвигают пророссийские нарративы;

– оправдывают военную агрессию россии в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

«Отныне эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности. СБУ продолжает комплексную работу по защите украинской государственности и в дальнейшем будет разоблачать лиц, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины», - сообщили в СБУ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали того, каким образом будут на уровне государства решать вопросы деятельности религиозных организаций, имеющих центр влияния в россии.