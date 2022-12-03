В Великобритании задержали российского олигарха Фридмана по подозрению в «отмывании» денег, - СМИ

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в «отмывании» денег, он был освобожден под залог.

Об этом сообщает NCA.

«NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний».

Сообщается, что 58-летний бизнесмен был задержан в четверг 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне.

Кроме того, задержали еще двух человек. 35-летний мужчина, который работал в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в «отмывании» денег и препятствовании офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Другой мужчина 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и заговор с целью мошенничества.

В операции в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных.

Все три человека были допрошены NCA и освобождены под залог.

В агентстве отметили, что эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников.

На сегодняшний день NCA обеспечило почти 100 действий, которые устраняют или уменьшают уголовную угрозу против элит, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, и их приспешников.

В то же время, по данным «Украинской правды», речь идет о Михаиле Фридмане. По утверждению издания, олигарх находится дома в Лондоне.

Напомним, Великобритания ввела санкции еще против четырех российских олигархов, финансирующих российскую агрессию в Украине.