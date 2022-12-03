Австралийская компания выпустила джинн в честь освобождения Херсона: «Щедрый кусочек арбуза станет идеальным «гарниром»

Австралийская компания-производитель алкогольных напитков Sunshine & Son выпустила уникальный джинн в честь освобождения Херсона от российских оккупантов. Количество бутылок ограничено, это лимитированная серия.

Об этом сообщают на сайте компании.

Производители джина называют Херсон городом, «где, пожалуй, растут самые сладкие арбузы в мире».

«В конце концов, щедрый кусочек свежесрезанного арбуза станет идеальным «гарниром» к вашему G&T (джин-тоника). Поднимите, пожалуйста, бокал за Херсон и героические усилия многих», - подчеркивает производитель.

Более того, средства от продажи всей коллекции джина пойдут на закупку металлодетекторов, которые передадут Украине в рамках гуманитарной миссии по разминированию территорий.

Стоимость одной бутылки в 700 миллилитров составляет 99 австралийских долларов, что составляет почти 2,5 тысячи украинских гривен.

Этикетка бутылки украшена в цветах украинского флага, на фоне которого изображен военнослужащий в «пикселе». В его руке – арбуз, являющийся символом Херсона.

Кроме того, дизайнером этикетки является одессит с ником Konstantin Des. Как сообщают в компании, рабочее место дизайнера 10 мая пострадало от российского ракетного удара. Сейчас мужчина, как и остальные украинцы, живет в условиях отсутствия электричества из-за российских атак по энергетической инфраструктуре.

Напомним, в ОК «Юг» объяснили, почему россия бъет по инфраструктуре Херсона.