Еще одна компания предложила Украине разместить плавучие электростанции: Среди городов, где они могут работать, - Николаев

Немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением о размещении плавучих электростанций. Они могут работать в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

Об этом сообщает издание Forbes .

Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт, осадок судов составляет около 5 метров.

Для производства электроэнергии на судах можно сжигать сжиженный природный газ, мазут или биодизель. С наземной сетью суда соединяются с помощью кабелей.

В «Укрэнерго» накануне сообщали, что госкомпания не ведет никаких переговоров по плавучим электростанциям.

В то же время, один из чиновников анонимно проинформировал:

«Переговоры действительно были. Но пока это вилами по воде больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы осторожны».

Следует отметить, что электроэнергия плавучих электростанций будет стоить в несколько раз дороже, чем платят за нее украинцы.

Также турецкая компания Karpowership ведет переговоры об отправке кораблей-электростанций в Украину для снабжения электроэнергией.

Правительства некоторых стран Евросоюза ведут переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, чтобы обеспечить большее количество источников энергии и удовлетворить спрос зимой.