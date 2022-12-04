Испанские ученые разобрались с сутью каменных табличек медных суток с Пиренейского полуострова

Испанские ученые пришли к выводу, что часть каменных табличек медных суток с Пиренейского полуострова с антропоморфными изображениями на самом деле являются образами сов, которые вырезали дети. Это показало сравнение внешнего вида сов, изображений на табличках и детских рисунков сов.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

На юго-западе Пиренейского полуострова археологи неоднократно находили небольшие, размером с ладонь, каменные таблички в возрасте 5500-4750 годов, датированные медными сутками. На одной стороне на них вырезаны геометрические фигуры, вместе образующие антропоморфные или зооморфные изображения. Часто в верхней части находится пара отверстий.

Таких табличек сейчас насчитывается около четырех тысяч, но ученые все еще не знают, для чего их изготовляли и использовали. Выдвигались предположения, что это были антропоморфные идолы или же изображения умершего, на что указывает частое нахождение табличек именно в погребениях. Впрочем, группа ученых из Высшего совета научных исследований Испании и их коллег имеет собственное видение — некоторые из табличек являются детскими изображениями сов.

Исследователи обнаружили сходство между изображением на камнях и тем, как дети современности рисуют сов. Они пришли к такому выводу, когда проанализировали и сравнили сто рисунков сов, сделанных детьми от 4 до 13 лет, черты настоящих сов и резные фигуры на табличках, которые ранее описывались как антропоморфные или зооморфные. В таком случае отверстия в верхней части таблички могут быть не местом для веревки, чтобы подвесить изделие, а местом для вставки перьев, выполняющих роль «ушей» у совы.

Основные выводы, сделанные учеными при изучении нарисованных детьми и вырезанных сов, это то, что изображение головы животного всегда фронтальное, с глазами, смотрящими на зрителя, а детализация изображения тем выше, чем старше художник. Это объясняет, почему в сложных табличках сову легче увидеть, чем в других с простыми линиями – просто первые готовились более опытными и искусными старшими детьми. Некоторые ученые даже узнали конкретные виды сов, распространенные в этом регионе: домашнего сыча ( Athene noctua ) и ушастую сову ( Asio otus ). Они могли часто присутствовать вблизи человеческих домов и люди, возможно, взаимодействовали с ними.

В пользу того, что таблички являются детскими изделиями, ученые называют то, что чаще всего их основой широко распространен в местности и удобен в обработке сланец, а вырезать сову проще, чем других животных. Возможно, изготовление таблички было частью обучения детей резьбе. Сами таблички могли служить игрушками или ритуальными предметами. Но одно не исключает другого, так что дети могли определенный период играть со своими совами, а затем использовать их как подношение умершим.