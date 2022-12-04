Власти Ирана решили пересмотреть закон о хиджабе из-за постоянных протестов и планируют отменить «полицию морали»

В Иране заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, требующий, чтобы женщины покрывали голову. На этот шаг власти решили пойти из-за вспыхнувших в сентябре протестов и до сих пор не утихают.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что принципиальное решение по этому вопросу может быть принято через две-три недели.

«И парламент, и судебные органы работают (над этим вопросом, – ред.) о том, нужны ли какие-либо изменения в законе», – заявил генпрокурор.

Президент Эбрагим Раисе 3 декабря сказал, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституционно, однако некоторые пункты могут гибче трактоваться.

"Но есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими", - сказал он на ТВ.

Также Alarabiya News сообщает, что в Иране объявили об отмене «полиции морали» после более двух месяцев протестов, спровоцированных арестом 22-летней Махсы Амини за якобы «нарушение строгого женского дресс-кода в стране». После чего девочка погибла.

"Полиция морали не имеет ничего общего с судебной системой и была отменена" , - цитируют местные издания генерального прокурора Мохаммада Джафар Монтазери.

Напомним, полиция морали арестовала 22-летнюю Махсу Амини 13 сентября в Тегеране якобы за нарушение строгого закона страны о ношение хиджаба, у девушки были видны волосы. Семьи сказали, что его выпустят с полицейского участка после «сеанса перевоспитания». Она скончалась в иранской больнице 16 сентября . Свидетели сообщили, что Амини избили в фургоне для задержанных, но полиция отрицает это. Врачи диагностировали у Амини инсульт и сердечный приступ, ее почки отказали, и девушка впала в кому. Правоохранители настаивают, что она погибла из-за проблем с сердцем. Официальные лица также отрицают все обвинения и говорят, что у погибшей просто оказались проблемы с сердцем.

После этого на западе Ирана вспыхнули протесты. Силовики применяют насилие против демонстрантов, убиты и ранены. Всего с начала волнений арестовано около 18 тысяч человек, вынесено несколько смертных приговоров, ни один из них еще не был исполнен. По данным организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), с 17 сентября во время протестов погибли 462 протестующих и 61 силовик.

При этом МВД Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако данные расходятся с информацией, предоставленной правозащитниками (около 460 погибших).

Также Иран попросил россию помочь подавить восстание .