В Снигиревке восстановили работу одной из больниц и завезли лекарства: «Жизнь возвращается»

В освобожденной от оккупантов Снигиревке постепенно налаживают работу критической инфраструктуры – на сегодняшний день в городе уже работает одна из больниц.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в ходе телемарафона.

Он отметил, что в больнице восстановили работу стационарного отделения, завезли лекарства. Также решается вопрос безопасности в регионе.

— Еще ранее мы восстановили на генераторах связь и водоснабжение, сейчас перешли на стабильную систему энергоснабжения, вчера запустили больницу уже по стационарному пути, тепло там есть, лекарства тоже. Восстанавливается регион, сейчас с главами военных администраций повышаем уровень безопасности, просим дополнительные патрули. Жизнь возвращается, - сказал Ким.

Речь идет, в первую очередь, о том, чтоб предотвратить возможное мародерство, следить за тем, чтоб люди придерживались комендантского часа и не ходили по территориям, которые все еще могут быть заминированы.

Напомним, в Снигиревке первые объекты начали подключать к энергосети.