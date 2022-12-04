С начала недели в Николаевской ОВА обещают разобраться с графиками облэнерго – каждые 4 часа у людей должен быть свет

В Николаевской ОВА хотят разобраться с графиками включения света по городу и области, чтоб местным жителям электроэнергию подавали каждые четыре часа.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в ходе телемарафона.

Он отметил, что графики пока тяжело понять, поэтому с начала недели в ОВА будут разбираться с этим вопросом.

- На сегодняшний день графики облэнерго скомканные и задание было уложиться в лимиты, которые нам доводят. Поэтому отключали они свет не могу сказать, что хаотично, но у людей больше был свет ночью, с 12 до 7, а в день на 2-4 часа включали. Это не очень правильно, мы хотим переделать, чтобы как минимум каждые 4 часа у людей был свет. И мы это сделаем с понедельника. Я не могу сильно винить облэнерго, они были сконцентрированы на восстановления сетей, в том числе, в Херсоне, но с понедельника мы будем этот вопрос контролировать, - сказал Ким.

Что же касается бизнеса, по мнению Кима, предприятия могут работать ночью, чтоб днем подавать свет бытовым пользователям.

- С предприятиями будем разговаривать, мы понимаем, что бизнесу надо помогать, будем подходить индивидуально. Но приоритет – это люди, поэтому бизнес мы очень любим, будем разговаривать, думать, как из этого выходить. Но логично работать в ночную смену, есть возможность давать свет ночью, а людям давать днем, чтоб они бытовые потребности удовлетворяли, - отметил глава ОВА.

Также он добавил, что у некоторых стратегически важных предприятий будут свои лимиты по электроэнергии, остальные могут работать в ночное время. Напомним,