В США открыли памятник украинскому писателю Сковороде

В столице США Вашингтоне открыли памятник украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в Facebook.

Памятник открыли в день 300-летия со дня рождения Сковороды, он установлен возле Украинского дома.

Американский скульптор Марк Роудс создал этот памятник в 1992 году по заказу украинской общины в Вашингтоне, сообщила посол.

«Марк увлекся идеями Сковороды, искал информацию повсюду и сегодня проматывает творческий путь нашего философа через свое искусство. Долгое время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском доме. Символично, что Григорий Савич смотрит в сторону Украины из Вашингтона. И хотя россияне разрушили Музей Сковороды в Харьковской области, им все равно не удастся разрушить ни Украину, ни память о выдающемся украинском философе, жизнь и произведения которого с ХVIII века являются свидетельством нашей самости, нашей правдивой истории и нашей главной национальной черты – безграничности любви к свободе/воле и готовности бороться за нее», – рассказала Маркарова.

