ГСЧС сообщает о перебоях в работе линий «101» и «112» в Николаевской области

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует: снова перебои на спец линиях "101" и "112" для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:
- оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 30-45-17, (0512) 77-60-28
- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151
- Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072
- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
- Братское (10 ДПРЧ): 0513191101
- Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507
- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ГПРЧ): 0982248717
- Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
– Воскресенск (16 ГПРЧ): 0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПРЧ): 0983331485
- Весняное (19 ДПРЧ): 0680715243
- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
– Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0988468306
- Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
– Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снегиревка (24 ДПРЧ): 0979708072
- Южноукраинск (25 ГПРЧ): 0934261697