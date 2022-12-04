ГСЧС сообщает о перебоях в работе линий «101» и «112» в Николаевской области

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области информирует: снова перебои на спец линиях "101" и "112" для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:

- оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 30-45-17, (0512) 77-60-28

- 3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

- 4 ГПЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

- 5 ГПЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417