Фигурант секс-скандала, архимандрит Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП стал епископом

Фото: Макс Требухов, LB.ua В Свято-Пантелеймоновском соборе в Киеве в воскресенье состоялась архиерейская хиротония, то есть рукоположение во епископы архимандрита Никиты (Сторожука), секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщается на странице Черновицко-Буковинской епархии в Facebook.

Хиротонию совершил предстоятель УПЦ МП киевский митрополит Онуфрий (Березовский) при сослужении черновицкого митрополита Мелетия (Егоренко). Действо произошло в Феофании, личной резиденции Онуфрия.

Стоит отметить, что 23 ноября синод УПЦ МП назначил архимандрита Никиту епископом Ивано-Франковским и Коломыйским – вместо сбежавшего в Россию митрополита Серафима.

Как известно, на прошлой неделе у Мелетия и Никиты в Черновцах прошли обыски, в ходе которых СБУ выявила доказательства наличия у Мелетия российского гражданства.

Кроме того, Никиту СБУ застала во время интимной близости с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Сам Никита в видеообращении посетовал, что оперативники СБУ ворвались в помещение епархии, вывели всех из комнат, приставили к стене, раздели и фотографировали.

3 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения ноутбука с детской порнографией во время обысков на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. По информации LB.ua, фигурантами дела являются руководитель Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополита Мелетий (Егоренко) и секретарь архимандрит Никита (Сторожук).