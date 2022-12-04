На границе с Молдовой из-за перебоев со светом не работают пять пунктов пропуска

На границе с Молдовой приостановили работу пять пунктов пропуска. Причиной тому стало отсутствие света.
Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Молдовы.
На украинско-молдовской границе не работают пункты пропуска Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки, Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Саица – Лесное, Унгурь – Бронница.
Пока неизвестно, когда пункты пропуска возобновят работу. Поэтому пограничники призывают заранее планировать маршруты.
Напомним, Молдова будет покупать электроэнергию у непризнанного Приднестровья.