На границе с Молдовой из-за перебоев со светом не работают пять пунктов пропуска

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04.12.2022 15:26

На границе с Молдовой приостановили работу пять пунктов пропуска. Причиной тому стало отсутствие света.

Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Молдовы.

На украинско-молдовской границе не работают пункты пропуска Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки, Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Саица – Лесное, Унгурь – Бронница.

Пока неизвестно, когда пункты пропуска возобновят работу. Поэтому пограничники призывают заранее планировать маршруты.

Напомним, Молдова будет покупать электроэнергию у непризнанного Приднестровья.

Фотофакт