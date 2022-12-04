Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония

Министерство здравоохранения Украины получило три автомобиля скорой помощи, средства на которые были собраны во время благотворительного вечера в Лондоне, который организовало посольство Эстонии.

Об этом Минздрав объявил на странице в Facebook.

«С призывом поддержать инициативу на событии выступили актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу. Удалось собрать 90 тысяч фунтов стерлингов, и, как следствие, к нам прибыли целых три таких автомобиля», – говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что полученные автомобили скорой помощи приспособлены к работе в тяжелых условиях.

Там поблагодарили «братскую Эстонию, посольство Эстонии в Великобритании и всех друзей Украины за то, что не устают помогать».