В селе Давыдов Брод на Херсонщине восстановили проезд по мосту, разрушенному оккупантами

В Херсонской области восстановили проезд по мосту, который разрушили российские оккупанты.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Восстановленный мост находится в селе Давыдов Брод.
«Военные Государственной специальной службы транспорта совместно с ООО «Дортехнология» восстановили проезд полностью разрушенным мостом на автомобильной дороге местного значения Кочубеевка - Давыдов Брод», - отметил он.
По словам главы Херсонской ОВА, отныне движение автомобильного транспорта по мосту открыто.
Напомним, на Николаевщине продолжили ремонт дорог на освобожденных территориях.