В селе Давыдов Брод на Херсонщине восстановили проезд по мосту, разрушенному оккупантами

В Херсонской области восстановили проезд по мосту, который разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Восстановленный мост находится в селе Давыдов Брод.

«Военные Государственной специальной службы транспорта совместно с ООО «Дортехнология» восстановили проезд полностью разрушенным мостом на автомобильной дороге местного значения Кочубеевка - Давыдов Брод», - отметил он.

По словам главы Херсонской ОВА, отныне движение автомобильного транспорта по мосту открыто.

Напомним, на Николаевщине продолжили ремонт дорог на освобожденных территориях.