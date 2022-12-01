На территории Очаковской и двух соседних ОТГ изменили время действия комендантского часа

На территории Очаковской городской теробщины, Куцурубской и Черноморской сельских общин, начиная с 5 декабря, меняется продолжительность комендантского часа. Теперь он продлится с 21:00 до 06:00.

Соответствующее распоряжение начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима №448-р от 2 декабря опубликовано на странице ОВА в Facebook.

Кроме того, в это время также будет действовать светомаскировка в режиме полного затемнения.

Как известно, именно эти общины в последние недели обстреливают оккупанты из Кинбурнской косы.

Напомним, с 1 декабря в Николаевской области, кроме Снигиревской и Гороховской общин, ввели новое время действия комендантского часа и специального режима светомаскировки в режиме полного затемнения с 00:00 до 05:00.