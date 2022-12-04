В США камеры запечатлели падение яркого метеорита

Сотни свидетелей сообщают, что видели яркий огненный шар на северо-востоке США.

Соцсети заполнили много видео с падением метеора, передает Speka.

По данным Американского метеоритного общества яркую полосу 1 декабря увидели по меньшей мере 737 свидетелей в штатах Мичиган, Индиана, Огайо, Нью-Йорк, Пенсильвания, Вирджиния, Мэриленд, Теннесси, а также Южная и Северная Каролина. Также сообщалось о наблюдениях в канадской провинции Онтарио.

Многие придомовые камеры, а также метеокамеры (камер, направленные в небо для съемки огненных шаров) зафиксировали метеор, что побудило их владельцев с гордостью поделиться кадрами с AMS, а также в Twitter.