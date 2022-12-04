Запуск дополнительного энергоблока Хмельницкой АЭС поможет перейти к стабильным графикам отключений

Благодаря усилиям энергетиков скоро энергетическая система Украины сможет перейти от аварийных отключений электроэнергии к стабилизационным.

Об этом сообщают на директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко и ДТЭК.

В частности, уже в понедельник 5 декабря, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях будут действовать плановые отключения света.

Как обїяснил Омельченко, 4 декабря энергетикам удалось дополнительно запустить один энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт. Они отремонтировали некоторые высоковольтные линии электропередачи и возобновили работу трансформаторов.

«Это позволит уже с завтрашнего дня, чтобы объединенная энергетическая система Украины работала и перешла из аварийных отключений к стабилизационным», - подчеркнул Омельченко.

При этом в ДТЭК добавили, что ситуация в энергосистеме все также остается сложной.

«Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Ким заявил, что будет требовать от «Николаевоблэнерго» пересмотреть графики отключения электричества.