В Чехии началось обучение украинских военных

Украинские военнослужащие уже проходят подготовку на полигоне Либава под руководством чешских коллег.

Эту информацию подтвердил изданию iDNES генерал Карел Ржешко, начальник Генерального штаба армии Чехии.

«Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военном районе Либава для проведения запланированных учений», - сказал Ржешко.

Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должно состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.

Напомним, 1 декабря Парламент Чехии окончательно одобрил обучение украинских военных на территории страны.