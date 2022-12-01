Twitter по инициативе Маска разблокировал аккаунт самому известному неонацисту Америки

Twitter 2 декабря восстановил аккаунт Эндрю Англина, одного из самых известных неонацистов Америки. Создатель расистского вебсайта The Daily Stormer был запрещен в соцсетях почти десять лет.

На это обратили внимание пользователи соцсети.

Возвращение Англина является частью предложения Илона Маска об «общей амнистии» для пользователей, которые «не нарушали закон и не участвовали в вопиющем спаме». Одним из первых твитов Англин стал в защиту Канье Веста.

«Сказать, что вы любите Гитлера, не большая проблема. Никто не заботится об этом. Человек умер 80 лет назад», — написал создатель Daily Stormer.

Также Англин выразил в Twitter поддержку президентской кампании рэпера в 2024 году.

В общей сложности за два дня Англин опубликовал более 200 твитов. Кроме прочего, он упоминает и Украину, комментируя заявление Президента Зеленского о запрете деятельности в Украине УПЦ МП.

Следует отметить, что Англин сейчас скрывается, пытаясь избежать решения суда о выплате 14 миллионов долларов за проведение кампании преследований еврейских жителей Монтаны. Он был приговорен судом к многомиллионным выплатам за то, что организовал атаку троллей на женщину еврейского происхождения по имени Таня Герш (Tanya Gersh).

Герш подала на Англина в суд в 2017 году после того, как она и ее близкие подверглись массированной атаке троллей, отправлявших ей гневные сообщения. Среди них были даже призывы убить себя. Начало атак положил Англин, опубликовавший на своем сайте имя Герш и ее контактную информацию. В своих постах основатель сайта критиковал женщину за то, что она предложила матери известного белого националиста Ричарда Спенсера (Richard Spencer) Шерри Спенсер продать свой дом, возле которого часто собирались протестующие против взглядов ее сына, и пожертвовать часть денег в фонд борьбы с расизмом, а самой ей переехать в более тихое место. Он также осуждал Герш за ее еврейское происхождение.

Сам Англин не явился на заседание, так что вердикт был вынесен заочно. Судья принял решение обязать мужчину выплатить потерпевшей 14 миллионов долларов, а также удалить с сайта все упоминания о Герш, включая фото ее семьи и комментарии пользователей.