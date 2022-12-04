В ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала для россии, - СМИ

В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала по привлечению российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Есть признаки того, что сопротивление США этому предложению может ослабнуть из-за настойчивого давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского», - сказано в сообщении.

Посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак добавила, что это «глубоко волнует президента Зеленского»

«Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли у них голоса на общем собрании?», - сказала она.

По словам Шаак, все резолюции ООН по Украине были приняты, ведь «цифры были достаточно значительными».

Политик уточнила, что США не заняли твердой позиции по специальному трибуналу. Однако она считает, что есть целесообразность проведения заочных судов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно выдать.

На данный момент рассматриваются два варианта:

- Первый - это двусторонний договор между Украиной и ООН. -Второй - национальный суд, созданный Украиной с ЕС или Советом Европы с добавлением международного элемента, возможно одобренным голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

В обоих случаях речь пойдет о рассмотрении дела о преступлении агрессии.

«Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство, а также, возможно, некоторые высшие военные лица », - сказала Ван Шаак.

Напомним, что ранее в ЕС признали, что лукашенко нужно отдать под трибунал за поддержку агрессии рф.