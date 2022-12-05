В россии депутат предложил «мобилизовать» бездомных собак и придумал им «военные задачи»

Российский депутат из города Орел Виктор Макаров предложил «мобилизовать» бездомных собак и обучать их подрыву бронетехники.
Об этом сообщает российское издание Орелtimes.
Депутат во время заседания депутатов, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, предложил «мобилизовать» животных, немного их поучить и отправить в Украину «взрывать танки».
«Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков», - заявил российский депутат.
Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу политика и продолжили обсуждать решение проблемы.
Напомним как в россии жители города в арт-объекте «Капля» за 2,5 миллиона рублей увидели анальную пробку.