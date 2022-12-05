Госсекретарь США: путин выбрал варварскую тактику выжженной земли и осудил обстрелы энергосистемы Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал варварскими усилия россии по выводу из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Блинкен сказал, что президент россии владимир путин принял тактику выжженной земли, потому что вооруженные силы рф не смогли достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.

«путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав россии. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много территорий, которые захватил путин», - сказал он.

Блинкен отметил, что путин пытается использовать зиму как оружие.

«Отключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ в темноту и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство», - добавил он.

Напомним, что ранее Блинкен заявил, что путин не заинтересован в дипломатическом завершении войны.