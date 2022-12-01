Зеленский назвал главное преимущество украинцев в войне, развязанной россией: «У нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия все еще имеет преимущество в артиллерии и ракетах, однако не имеет и не будет иметь такой мотивации, как у украинцев, защищающих свой дом.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

«Выстоять этой зимой – это отстоять все. У россии еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Но у нас есть то, чего оккупант не имеет и не будет иметь – мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир», - сказал он.

Зеленский отметил, что для того, чтобы пройти эту зиму, украинцы должны помогать друг другу и не допускать внутренних конфликтов.

«Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, еще больше заботиться друг о друге. Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем, просто помогайте, когда видите, что можете это сделать. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов которые могут ослабить нас всех. Даже если кто-то думает, что это как-то усилит его лично, надо еще больше взаимодействия, чем когда-либо», - сказал он.

Президент также предложил украинцам воспринимать каждый день зимы не испытанием, а временем, которое приближает нас к победе.