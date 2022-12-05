В Мининфрастуктуры показали как готовят к отправке третье судно от Украины с гуманитарным грузом пшеницы для Эфиопии

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало видео с процессом загрузки и отправки судна BC CALLISTO с гуманитарными грузом для Африки.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Известно, что на борту судна находится 30 тысяч тонн пшеницы.

«Это второе отправленное судно в рамках программы GrainFromUkraine, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН», - добавили в сообщении.

Напомним, что в ООН надеются на включение в «зерновой коридор» порта в Николаеве.