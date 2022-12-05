В Николаев после освобождения Херсона от оккупантов вернулось 20-30 тысяч жителей, - мэр Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что с деоккупацией Херсона все больше николаевцев начало возвращаться домой.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

— Относительно Николаева, почти три недели у нас тихо, люди начали возвращаться, количество машин увеличилось. В настоящее время мы регистрировали около 220-230 тысяч, сейчас мы видим, что количество жителей возросло до 250 тысяч. По количеству и объему сбросов канализационной воды мы видим, что в городе живет около половины от довоенного времени. Увеличилось количество бытового мусора и, собственно, количество телефонов, по информации мобильных операторов, также увеличилось на 10%, то есть до 250 тысяч, – заявил он.

Несмотря на это, мэр рекомендует подождать, как будет разворачиваться ситуация с безопасностью. Потому что оккупанты хоть и перегруппировались, но город все еще находится в радиусе поражения С-300.