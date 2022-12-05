«Ждем подключения электроэнергии в Херсоне»: Сенкевич рассказал, когда специалисты могут начать ремонт станции водозабора, обстрелянной оккупантами

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что специалисты ждут подключения электроэнергии в Херсоне, чтобы начать ремонт станции водозабора для восстановления водоснабжения в Николаеве.

Об этом он рассказал в интервью «РБК Украина».

Мэр отметил, что ситуация с водой остается неизменной - в систему продолжают подавать техническую воду.

«Она с повышенным уровнем солености, хотя многие чувствуют, что уровень соли упал. Это связано с природными явлениями – ветер начал дуть северный и выдувать воду из реки в море, а не как это было летом. Поэтому показатели соли упали в несколько раз и она менее соленая, - сообщил он.

По его словам, коммунальщики уже починили водопровод, но российские оккупанты обстреляли станцию водозабора в Херсоне. Теперь власть ждет подключения электроэнергии в Херсоне, чтобы иметь возможность начинать ремонтировать, чтобы возобновить водоснабжение.

«Совершенно нельзя (назвать приблизительные сроки, - ПН), это большая проблема, мы приняли решение соблюдать режим тишины и не обнародовать никаких дат, чтобы не иметь повторных обстрелов», - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что водопровод, которым вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами умышленно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила.

После деоккупации части Херсона началось активное восстановление водпровода. Но 28 ноября мэр Николаева Сенкевич сообщил, что оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время.

Также Ким рассказал, что ФСБ шантажировала власть вопросом восстановления водоснабжения в Николаеве.