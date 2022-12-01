В Швеции застрелили «главного критика» Кадырова Абдурахманова, - СМИ

Оппозиционного блогера, известного критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова, который в последнее время проживал в Швеции был застрелен неизвестной группой людей.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря», - сказано в сообщении.

По данным агентства, вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже более суток не выходит на связь. За день до этого, 1 декабря, в соцсетях начали появляться сообщения о его якобы убийстве.

Последняя запись блогера в его Telegram-канале опубликована 30 ноября.

Официальной информации на этот счет нет. Правоохранители Швеции пока не комментируют предполагаемое убийство критика Кадырова.

Справка

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой чеченских властей. В 2015 году он покинул россию после того, как у него возник конфликт с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с «Исламским государством».

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммеда уже было совершено покушение. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.

6 октября 2021 года Тумсо Абдурахманов официально получил политическое убежище в Швеции. На своем YouTube-канале он рассказывает о нарушении прав человека в Чечне и берет интервью у оппозиционных активистов.