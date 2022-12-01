В Украине в период войны отменили три дополнительных выходных на новогодние и рожественские праздники

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде. Трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.
Об этом сказано в законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», передает «РБК-Украина».
Принятый Верховной радой в марте закон значительно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Украины.
Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина «О переносе рабочих дней в 2022 году».
В мирное время в Украине должно было быть три дополнительных выходных на новогодние праздники, однако в этом году их не будет:
- понедельник, 26 декабря (перенос выходного с воскресенья, 25 декабря, Рождество).
- понедельник, 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год).
- понедельник, 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество).
Напомним, что ранее киевлянка предложила не устанавливать новогоднюю елку в столице, а направить деньги ВСУ или ВПО.