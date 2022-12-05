«Война не должна нас отбросить в развитии до уровня россии»: Береза объяснил, зачем во время войны ухаживать за внешним видом Николаева

Глава администрации Центрального района Александр Береза заявил, что, несмотря на войну, коммунальщики продолжают заботиться о внешнем виде Николаева, чтобы город не скатился в развитии до уровня россии.
Об этом он рассказал «Преступности.НЕТ».
— Война изменила жизнь не только администраций, но и каждого украинца. В очень короткий период времени пришлось объединять усилия, направлять свою деятельность на решение неотложных задач. Конечно, с первого дня войны об обычных функциях городской администрации речь не шла. Первое, что нужно было, это защитить родной город. Собственно, на это были направлены все усилия. Потом, когда прошел первый шок и стало понятно, что даже в условиях войны, город, несмотря на то, что многие уехали, но и оставшиеся, учитывая все обстоятельства, город должен жить, функционировать, иметь соответствующий внешний вид, не быть захламленным, - заявил он.
Александр Береза отметил, что россия имела целью нас изуродовать, уничтожить, разрушить, но философия Украины в нашей непобедимости.
— Они морально и культурно ниже нас, и наша задача – сохранить свой высокий уровень, не опускаться к ним. Учитывая эти обстоятельства, непонятность перспектив финансового плана, понемногу мы начали заботиться о внешнем виде улиц Центрального района и всевозможные другие меры. В любых обстоятельствах, и даже в таком крайнем случае войны, все же нужно думать о будущем, а наше будущее – это развитие, дальнейшие планы. Мы для этого и защищаем нашу страну. Исходя из этого, мы постепенно стали становиться к нашей будничной работе, мы поняли, что эти задачи никто не снимал. Война не должна отвергнуть нас в развитии. Лично для меня война стала таким откровением, потому что Россия – это страна, которая остановилась в своем развитии на уровне имперского сознания. И она этого не отпускает. А мы другие. Наша страна с демократическими принципами и ценностями, уважением к человеческому достоинству. Две разные страны, все что говорили о братских народах, каковы братские народы? Они отстали очень сильно, – добавил Александр Береза.