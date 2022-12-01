Из плена освободили двух николаевских морпехов – операцию провело подразделение «Ангелы»

Из российского плена освободили двух морских пехотинцев. Сейчас они находятся в безопасности на одной из баз ВМС Украины.

Об этом сообщил николаевский народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин.

“Друзья, на днях было еще одно освобождение из плена, о котором не писали. В результате сложной спецоперации с временно оккупированной территории Украины удалось вернуть двух морпехов, один из которых был ранен. Спецоперацию провело подразделение, которое называют "Ангелы" за немалое количество успешных спасательных операций. Имел честь помогать в реализации части некоторых операций "Ангелов" как представитель Координационного штаба по военнопленным и член профильного Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и разведки”, - рассказал Копытин.

Он поблагодарил за помощь начальника полиции Запорожской области Артема Кисько, председателя Государственной миграционной службы Наталью Науменко, командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неижпапу, командующего морской пехотой генерал-лейтенанта Юрия Содоля.