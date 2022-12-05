Зеленский поздравил волонтеров с профессиональным праздником: «Украина ценит усилия каждого из вас»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд, приближающий страну к победе.

Об этом глава государства написал в своем Tekegram-канале.

«В этом году весь мир увидел невероятную силу волонтеров, их огромный вклад в приближение нашей победы. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как получить все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все», - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит усилия каждого из волонторов.

«Спасибо за ваши добрые сердца и неутомимый труд!», - добавил он.

Напомним, как ранее Зеленский назвал главное преимущество украинцев в войне, развязанной россией: «У нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет».