ЮАР и Австралия строят самый большой в мире радиотелескоп – одной из задач будет поиск инопланетян

В Южной Африке и Австралии начали строить самый большой радиотелескоп в мире The Square Kilometre Array (SKA, массив размером квадратный километр).

Об этом сообщает Лига.net.

Проект распределен по трем странам, его штаб-квартира находится в Великобритании. Телескоп должен заработать в 2028 году. Радиотелескоп будет выполнять самые точные проверки теорий Эйнштейна и искать инопланетян.

Церемонии по случаю начала строительства состоятся в округе Мерчисон в Западной Австралии и Кару в Северной Капской провинции ЮАР. Их посетят делегации из восьми стран. На первом этапе у телескопа будет около 200 параболических антенн и 131 тысяча дипольных антенн, похожих на елки. Целью проекта является создание эффективной зоны сбора площадью в сотни тысяч квадратных метров. Это придаст SKA несравнимую чувствительность и разрешение при исследовании целей в небе.

Телескоп сможет обнаруживать очень слабые радиосигналы, поступающие от космических источников за миллиарды световых лет от Земли, включая сигналы, излучаемые в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Одной из главных задач SKA будет отследить полную историю водорода, наиболее распространенного элемента во Вселенной. К 2028 году SKA будет иметь эффективную площадь сбора чуть менее 500 тысяч квадратных метров.