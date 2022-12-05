В Монголии проходят протесты против коррупции, митингующие пытались захватить Дворец правительства

Во время митинга в столице Монголии Улан-Батор 5 декабря протестующие ворвались во Дворец правительства.

Об этом сообщают местные СМИ и соцсети.

В СМИ сообщают, что во время протеста 5 декабря митингующие ворвались в здание правительства.

Конфликты между силовиками и протестующими становятся более агрессивными.

Протесты в Улан-Баторе продолжаются уже третий день. Они начались после сообщений о воровстве угля. По информации СМИ, речь идет о 6,5 миллионах тонн угля стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов США).

Демонстранты требуют назвать имена и привлечь к ответственности незаконно экспортировавших уголь.