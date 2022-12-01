Украина заготовила рекордный запас дров

Предприятия Госагентства лесных ресурсов Украины создали рекордный запас дров. Запасы созданы по всей Украине.

Об этом сообщил в Facebook глава агентства Юрий Болоховец.

«На 1 декабря на наших складах хранится более 260 тыс. м3 топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине. По итогам последней недели заготовка также держится на рекордных пометках и значительно превышает реализацию. В декабре предусмотрена заготовка 314 тыс. м3 дров», - сообщил он.

По словам Болоховца, продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается военным.

«Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать самые плохие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесовщики в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом», - резюмировал глава Гослесагентства.